Die Jungfraubahn Holding AG (ISIN: CH0017875789) will eine Dividende von 2,40 Franken (ca. 2,04 Euro) ausbezahlen. Im Vorjahr wurden 2,10 Franken ausgeschüttet. Somit soll die Ausschüttung um knapp 14 Prozent angehoben werden. Beim derzeitigen Aktienkurs von 122,50 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,67 Prozent. Die Generalversammlung der Jungfraubahn-Gruppe wird am 14. Mai 2018 in Interlaken durchgeführt. Die Jungfraubahn-Gruppe ...

