Der DAX ist mit Abschlägen und unter der 12.000er Marke in die neue Handelswoche gestartet - nur um diese in den Folgestunden zurückzuerobern. Am Mittwoch wird sich nun die Frage stellen, ob ein Schluss des (unechten) Gaps mit Ziel im Bereich um 12.130 Punkten gelingen wird können. Solange sich der deutsche Leitindex oberhalb von 11.900 Punkten halten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...