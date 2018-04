Der DAX ist mit Verlusten in den April gestartet. Zwischenzeitlich fiel er auch mal wieder unter die 12.000 Punkte-Marke. Diese konnte er am Nachmittag zurückerobern und leicht darüber aus dem Handel gehen. Am Ende des Tages stand ein Minus von 0,78 Prozent auf der Kurstafel. Schlussstand: 12.002 Punkte. Marktidee: TecDAXDer TecDAX hat eine erfolgreiche Zeit hinter sich. Seit dem Februar 2016 befindet er sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Ende Januar setzte dann eine Korrekturbewegung ein. Nach einer kurzen Erholung rutschte der TecDAX Mitte März erneut ab. Gestern kam es erstmals seit dem Dezember 2016 zu einem Test der 200-Tage-Linie.