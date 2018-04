Bern (ots) - Die Nutzung des Portals berufsberatung.ch erreicht

aktuell neue Höchstwerte. Seit der Neulancierung 2016 hat der Bedarf

nach Berufsinformation sowohl für Jugendliche wie Erwachsene

zugenommen, die Besucherzahlen sind um fast die Hälfte angestiegen.

Das Portal berufsberatung.ch bietet Berufsinformationen in allen

Landessprachen und in den wichtigsten Migrationssprachen.



Gegen eine halbe Million Besucher nutzen berufsberatung.ch

monatlich. Das nationale Portal wurde vor eineinhalb Jahren

vollständig erneuert. Von August bis Dezember 2016 waren

durchschnittlich noch 340'000 Personen pro Monat online («Unique

Visitors»). In der gleichen Zeitspanne des Folgejahrs 2017 waren es

bereits 490'000 Besucher pro Monat. Das entspricht einer Zunahme von

44%. Damit ist berufsberatung.ch klare Nummer 1 der Schweizer

Berufsinformation.



Von Rätoromanisch bis Türkisch



Seit der Neulancierung sind alle Informationen in Deutsch,

Französisch und Italienisch vorhanden. Kürzlich wurden Informationen

über alle Grundberufe in Rätoromanisch aufgeschaltet. Ausserdem gibt

es auf berufsberatung.ch Merkblätter in elf verschiedenen Sprachen,

damit sich Migrantinnen und Migranten schnell mit dem Schweizer

Bildungssystem vertraut machen können. Im SDBB-Verlag sind

gleichzeitig ausführliche Broschüren in diesen Sprachen erschienen

(«Was nach der Schule»).



Von der Oberstufe bis zur Pensionierung



Jugendliche finden auf berufsberatung.ch unter anderem

Berufseinblicke und die offenen Lehrstellen, Erwachsene unabhängig

recherchierte Informationen über alle Weiterbildungen der Schweiz,

Anregungen zur Laufbahnplanung und zur Stellensuche. Das Portal wird

vom Schweizerischen Dienstleistungszentrum Berufsbildung | Berufs-,

Studien- und Laufbahnberatung (SDBB) im Auftrag der Kantone und mit

Unterstützung des Staatssekretariates für Bildung, Forschung und

Innovation (SBFI) betrieben.



Das SDBB



Das Schweizerische Dienstleistungszentrum Berufsbildung | Berufs-,

Studien- und Laufbahnberatung SDBB ist eine Institution der

Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren EDK. Es

erbringt Dienstleistungen im Auftrag der Kantone und in

Zusammenarbeit mit den Verbundpartnern der Berufsbildung (Kantone,

Bund, Organisationen der Arbeitswelt).



