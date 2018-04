FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future ist am Mittwoch ein paar Punkte höher in den Handel gestartet. Die Anleihestrategen der BayernLB erwarten im Tagesverlauf Verkäufe im Umfeld einer Reihe von frischen Impulsen. Am Vormittag stehen zunächst die Inflationszahlen für den Euroraum im Mittelpunkt. Die bereits veröffentlichten Länderdaten deuten auf einen etwas stärkeren Preisauftrieb hin. Zusammen mit einem positiven ADP-Arbeitsmarktbericht aus den USA, hier rechnet die BayernLB mit einem Stellenzuwachs von 218.000, sprechen die Makrodaten eher für Druck auf den Bund-Future, also steigende Renditen.

Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 13 Ticks auf 159,31 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 159,31 Prozent und das Tagestief bei 159,22 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 9.038 Kontrakte. Der BOBL-Futures gewinnt 4 Ticks auf 131,17 Prozent.

April 04, 2018 02:49 ET (06:49 GMT)

