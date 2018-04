Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Nordex +4,84% auf 7,412, davor 7 Tage im Minus (-21,36% Verlust von 8,99 auf 7,07), ATX -0,76% auf 3402,44, davor 4 Tage im Plus (0,54% Zuwachs von 3410,05 auf 3428,53), FE Ltd -12% auf 0,022, davor 4 Tage im Plus (47,06% Zuwachs von 0,02 auf 0,03), Verbund -2,2% auf 23,08, davor 4 Tage im Plus (3,96% Zuwachs von 22,7 auf 23,6), World Wrestling Entertainment +1,6% auf 35,5, davor 4 Tage im Minus (-5,31% Verlust von 36,9 auf 34,94), voxeljet +6,41% auf 3,32, davor 4 Tage im Minus (-16,13% Verlust von 3,72 auf 3,12), Vodafone -0,16% auf 193,9, davor 3 Tage im Plus (1,74% Zuwachs von 190,9 auf 194,22), Symrise -1,87% auf 64,14, davor 3 Tage im Plus (3,09% Zuwachs von 63,4 auf 65,36), Telekom Austria-1,16% auf 7,65, davor 3 Tage im Plus (2,25% Zuwachs von...

