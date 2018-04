Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat S&T nach dem jüngsten Kurssturz der Aktien mit "Buy" und einem Kursziel von 21,50 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Die harsche Kursreaktion auf die Jahreszahlen des IT-Anbieters habe ihn überrascht, schrieb Analyst Baptiste de Leudeville in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Unternehmen habe sowohl seine als auch die Konsensschätzungen übertroffen. Anleger sollten daher die Kursschwäche als Kaufgelegenheit nutzen./bek/gl Datum der Analyse: 04.04.2018

ISIN: AT0000A0E9W5