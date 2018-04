DAX-Analyse am Morgen: 12.000 knapp verteidigt

Der gestrige April-Auftakt stand - nach den deutlichen Verlusten an der Wall Street tags zuvor - auch im DAX unter keinem guten Stern, was sich am Tagestief bei 11.914 Zählern ablesen lässt. Nachdem die US-Indizes jedoch fester in den Dienstag starteten, konnte sich der deutsche Leitindex zumindest stabilisieren, und seine Verluste auf 0,8% begrenzen. Noch wichtiger als diese Zahl ist allerdings, dass die 12.000er-Marke auf Schlusskursbasis verteidigt werden konnte. Denn…

