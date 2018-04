Deutsche Geothermische Immobilien AG: Bekanntmachung der Erhebung einer Nichtigkeitsklage gemäß § 246 Absatz 2 und 3 in Verbindung mit § 249 AktG DGAP-Ad-hoc: Deutsche Geothermische Immobilien AG / Schlagwort(e): Rechtssache Deutsche Geothermische Immobilien AG: Bekanntmachung der Erhebung einer Nichtigkeitsklage gemäß § 246 Absatz 2 und 3 in Verbindung mit § 249 AktG 04.04.2018 / 09:30 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Deutsche Geothermische Immobilien AG Frankfurt am Main Bekanntmachung der Erhebung einer Nichtigkeitsklage gemäß § 246 Absatz 2 und 3 in Verbindung mit § 249 AktG Gemäß § 246 Absatz 4 Satz 1, 249 Absatz 1 Satz 1 geben wir bekannt: 1. Ein Aktionär hat gegen die auf der Hauptversammlung der Deutschen Geothermische Immobilien AG vom 02. Februar 2018 gefassten Beschlüsse * über die Wahl von Herrn Andreas Seidel zum Mitglied des Aufsichtsrats (TOP 4) * über die Bestellung der Warth und Klein, Grant, Thornton AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in 80339 München, Ganghoferstraße 31, als Sonderprüfer nach § 142 Absatz 1 AKtG hinsichtlich eines Darlehensvertrags (TOP 7) * über die Bestellung der Warth und Klein, Grant, Thornton AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in 80339 München, Ganghoferstraße 31, als Sonderprüfer nach § 142 Absatz 1 AktG hinsichtlich zweier Verträge über die Errichtung einer Stillen Beteiligung ( TOP 8) Nichtigkeitsklage erhoben. Die Klage ist vor dem Landgericht Frankfurt am Main, Kammer für Handelssachen, unter dem Aktenzeichen 3-05 O 28/18 anhängig. 2. Das Landgericht Frankfurt am Main hat frühen ersten Termin zur mündlichen Verhandlung bestimmt auf Donnerstag, 21. Juni 2018, 10:45 Uhr. Frankfurt am Main, den 03.04.2018 Deutsche Geothermische Immobilien AG Der Vorstand Kontakt: Martin Müller, Vorstand Deutsche Geothermische Immobilien AG Kaiserstraße 8 60311 Frankfurt Tel.: +49 (0)69 67 77 99 50 04.04.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Geothermische Immobilien AG Kaiserstraße 8 60311 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 (0)69 67779950 Fax: +49 (0)69 67779959 E-Mail: info@dgi.ag Internet: www.dgi.ag ISIN: DE000A161226 WKN: A16122 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt) Ende der Mitteilung DGAP News-Service 671187 04.04.2018 CET/CEST

