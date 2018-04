Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Chinesische Notenbank sichert Finanzstabilität zu

Die chinesische Zentralbank PBOC hat zugesichert, ihre Anstrengungen zum Erhalt der Finanzstabilität zu erhöhen. Wenige Tage nach der Forderung von Präsident Xi Jinping, die Finanzstabilität als "Frage der nationalen Sicherheit" Chinas zu betrachten, kündigte die PBOC an, systemische Risiken zu reduzieren und die finanzielle und soziale Stabilität durch koordinierte Anstrengungen zu stärken. Zu den Maßnahmen gehörten die Kontrolle der Verschuldungsquoten, die Begrenzung der Kredit- und Schattenbankenrisiken sowie der Erhalt der Finanzordnung.

Wachstum im chinesischen Dienstleistungssektor wird schwächer

Der chinesische Dienstleistungssektor ist im März nicht mehr so schnell gewachsen wie zuvor. Im Gegensatz zu den offiziellen Daten zeigte der privat erhobene Caixin-Einkaufsmanagerindex eine Abschwächung auf 52,3 von 54,2 im Vormonat, wie Caixin Media und das Marktforschungsunternehmen Markit mitteilten. Die Umsätze der Branche seien zwar gestiegen, Auftragseingänge und Beschäftigung wuchsen jedoch langsamer.

USA veröffentlichen Liste für Strafzölle auf chinesische Importwaren

Im Handelsstreit mit China haben die USA am Dienstag eine Liste mit chinesischen Importwaren veröffentlicht, die mit Strafzöllen belegt werden sollen. Die Liste umfasst Importwaren im Wert von "schätzungsweise 50 Milliarden Dollar", wie das Büro des US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer mitteilte. Betroffen sind Elektronikprodukte, Flugzeugteile, Medikamente, Maschinen und andere Güter. Bevor die Zölle in Kraft treten können, muss die Liste noch einem 30-tägigen Prüfprozess unterzogen werden.

China droht den USA mit Gegenmaßnahmen als Reaktion auf Strafzölle

China hat die von den USA veröffentlichte Liste für Strafzölle auf chinesische Importwaren scharf kritisiert und mit Gegenmaßnahmen gedroht. "Solche einseitigen und protektionistischen Aktionen" verletzten grundlegende Prinzipien und Werte der Welthandelsorganisation, erklärte die chinesische Botschaft in den USA am Dienstag. Das Vorgehen der USA diene weder den chinesischen noch den US-Interessen und "noch weniger den Interessen der Weltwirtschaft". In Einklang mit chinesischem Recht behalte sich Peking "entsprechende Maßnahmen von gleichem Ausmaß" vor.

US-Ermittler hat nicht genügend Belege für Klage gegen Trump - Zeitung

US-Sonderermittler Robert Mueller hat einem Zeitungsbericht zufolge derzeit keine ausreichenden Belege für eine Anklage gegen Präsident Donald Trump. Mueller ermittle zwar weiter gegen Trump, stufe ihn aber nicht als "kriminelles Ziel" ein, berichtete die Washington Post am Dienstag (Ortszeit) unter Berufung auf drei ungenannte Quellen. Dies bedeute, dass derzeit keine Anklage gegen Trump vorbereitet werde.

US-Sonderermittler Mueller erwirkt erste Verurteilung

Die Untersuchungen des US-Sonderermittlers Robert Mueller zur Russland-Affäre haben zu einer ersten Verurteilung geführt. Der niederländische Anwalt Alex van der Zwaan wurde am Dienstag von einem Gericht in Washington wegen Falschaussagen zu 30 Tagen Haft und einer Geldstrafe von 20.000 Dollar (16.300 Euro) verurteilt. Der 33-Jährige hatte sich im Februar schuldig bekannt und kooperiert mit den Ermittlern.

Trump kündigt Entsendung von Soldaten an Grenze zu Mexiko an

Als Maßnahme gegen illegale Einwanderung aus Lateinamerika hat US-Präsident Donald Trump die Entsendung von Soldaten an die Grenze zu Mexiko angekündigt. Dies sei ein "großer Schritt", sagte der Präsident am Dienstag bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus in Washington. "Wir werden unsere Grenze mit unserem Militär bewachen", fügte er hinzu. Er werde darüber bald unter anderem mit Verteidigungsminister Jim Mattis sprechen.

Trump hält "sehr gute Beziehung" zu Putin für weiterhin möglich

Trotz der durch den Giftanschlag in Großbritannien ausgelösten diplomatischen Krise hält US-Präsident Donald Trump die Entwicklung einer "sehr guten Beziehung" zum russischen Staatschef Wladimir Putin nach wie vor für möglich. Dies sei eine "reale Möglichkeit", sagte Trump am Dienstag während eines Treffen mit den Staatschefs der drei baltischen Staaten im Weißen Haus.

Russland will Lieferung von Raketenabwehrsystem an Türkei beschleunigen

Russlands Präsident Wladimir Putin hat am ersten Tag seines Besuchs in Ankara eine schnellere Lieferung des Raketenabwehrsystems S-400 an die Türkei angekündigt. Er habe bei Gesprächen am Dienstag mit dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan über die Umsetzung des Liefervertrags gesprochen und die Beschleunigung vereinbart, sagte Putin im Anschluss an das Treffen bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Erdogan.

Italiens Fünf-Sterne-Bewegung schließt Zusammenarbeit mit Forza Italia aus

Kurz vor Beginn der Gespräche zur Bildung einer Regierung in Italien hat die populistische Fünf-Sterne-Bewegung eine Zusammenarbeit mit der Forza Italia von Ex-Regierungschef Silvio Berlusconi ausgeschlossen. Eine mögliche Einigung mit der Lega-Partei von Matteo Salvini müsse Berlusconis Forza Italia ausschließen, forderte Fünf-Sterne-Chef Luigi di Maio am Dienstagabend im italienischen Fernsehen.

Südkorea will Menschenrechte bei Gipfel aus Rücksicht auf den Norden aussparen

Die südkoreanische Regierung will das sensible Thema Menschenrechte beim bevorstehenden Gipfeltreffen mit Nordkorea offenbar aussparen. Südkoreas Außenministerin Kang Kyung Wha bemühte sich am Mittwoch nach scharfen Warnungen aus Pjöngjang um Beschwichtigung: Bei dem Gipfel am 27. April sollten nur jene Themen besprochen werden, auf die sich beide Seiten geeinigt hätten, sagte sie. Damit solle "der Dialog gefördert" werden. Die Einbeziehung des Themas Menschenrechte werde "mehr Vorbereitung erfordern".

Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel in Deutschland steigt 2017 um 1,1%

Die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel in Deutschland hat im vergangenen Jahr um 1,1 Prozent zugenommen. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) nutzen die Deutschen 11,5 Milliarden Mal den Liniennah- und -fernverkehr. Durchschnittlich seien pro Tag 31,5 Millionen Fahrgäste befördert worden.

AUSTRALIEN

Feb Einzelhandelsumsatz saisonbereinigt +0,6% (PROG: +0,3%)

April 04, 2018 03:00 ET (07:00 GMT)

