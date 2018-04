Zürich - Die Credit Suisse hat einen auf institutionelle Anleger ausgerichteten Fonds aufgesetzt, welcher in Firmenkredite investiert, die von der Credit Suisse strukturiert werden und in welche die Bank selber auch investiert. Als Portfolio Manager des Fonds agiert die Patrimonium Asset Management AG, ein auf alternative Anlagen spezialisierter Schweizer Asset Manager. Ein Fonds dieser Art ist in der Schweiz bisher einzigartig.

Unternehmenskredite sind aus Sicht von institutionellen Anlegern eine attraktive alternative Anlageklasse, die allerdings schlecht zugänglich ist. Hauptgrund dafür sind die komplexen Prozesse rund um die Herausgabe, Bewirtschaftung und Kontrolle von Firmenkrediten. Als führende Bank für Unternehmer und bedeutender Herausgeber und Strukturierer von Unternehmenskrediten verfügt die Credit Suisse über eine breit abgestützte Kundenbasis und profunde Kenntnisse bezüglich deren Finanzierungsbedürfnisse.

Der neu lancierte Private Debt Co-Investor Fund I bietet institutionellen Anlegern die Möglichkeit, sich an Unternehmenskrediten der Credit Suisse zu beteiligen, gemäss der Selektion des unabhängig agierenden Asset Managers Patrimonium. Die Credit Suisse vergibt diese Kredite an Unternehmen in der Schweiz und in Westeuropa. Die Kundenbeziehungen zu den Kreditnehmern verbleiben weiterhin bei der Credit Suisse. Aus Sicht der Credit Suisse ermöglicht der Fonds eine erweiterte Distributionsmöglichkeit von strukturierten Firmenkrediten in Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Partner. Ein Fonds dieser Art ist in der Schweiz bisher einzigartig.

Robuste Governance stellt Unabhängigkeit des ...

