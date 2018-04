Ein großer Nachteil, der mit zunehmenden Bitcoin-Transaktionen immer weiter in den Vordergrund tritt und bereits in einigen Ländern zu Regulierungsmaßnahmen führte, ist der steigende Energieverbrauch beim Schürfen von Bitcoin. Die Miner eröffneten ihre Serverfarmen bereits in Regionen mit günstiger Elektrizität, jedoch verbrauchen diese zum Teil mehr Strom als ganze Staaten. Weiterlesen…

