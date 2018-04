DAX - In der Klemme (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Seitwärts /Abwärts Rückblick: Der DAX startete mit einem scharfen Einbruch in die neue, verkürzte Handelswoche und setzte gestern an die 11.900 Punkte-Marke zurück, ehe dieses Gap im Tagesverlauf Schritt für Schritt wieder geschlossen wurde. Im Rahmen dieser volatilen Aufwärtsbewegung gelang es den Bullen jedoch nicht, die Hürde bei 12.050 Punkten nachhaltig zu überwinden. Damit liegt nach dem steilen Anstieg zum Ende der Vorwoche und dem gestrigen Abverkauf zur Eröffnung aktuell eine Pattsituation vor. Charttechnischer Ausblick (Stand: 8:45 Uhr): Auf der Unterseite stützt den Index eine kurzfristige Aufwärtstrendlinie, die aktuell bei 11.970 Punkten...

Den vollständigen Artikel lesen ...