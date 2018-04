Leicht belastet waren Europas Börsen am gestrigen Handelstag durch die Fortsetzung des Handelsstreites zwischen China und den USA. Peking hat angedroht, seinerseits US-Importe mit höheren Abgaben belegen zu wollen. Ein zusätzlicher Belastungsfaktor für die Stimmung waren die Einkaufsmanagerindices aus der Eurozone, die zum dritten Mal in Folge nachgegeben hatten. Gesucht waren europaweit die Aktien von Öl- und Gasunternehmen, der Sektor konnte ein Plus von 0,7% erreichen. Zu den deutlichsten Abschlägen kam es bei der Branche der Industriegüter, für diesen Sektor wurde ein Abschlag von 1,1% verzeichnet. Unternehmensnachrichten waren zu Beginn der Handelswoche eher dünn gesät. Bei KLM kam aus auf Grund von streikbedingten...

