Die Liechtensteinische Landesbank AG (LLB) kündigte am 23. Februar 2018 die Akquisition der Schweizer Fondsgesellschaft LB(Swiss) Investment AG an. Plangemäss ist am 3. April 2018 der formale Abschluss der Transaktion erfolgt. Mit der Übernahme sichert sie sich den Eintritt in den Schweizer Fondsmarkt. Im Januar 2018 erlangte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...