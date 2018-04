Papiere der Merck KGaA haben am Mittwoch im erneut schwachen Marktumfeld mit plus 0,5 Prozent als einziger Dax-Wert nennenswerte Kursgewinne verzeichnet. Die Papiere der Darmstädter seien "billig", selbst bei widrigsten Umständen in allen Geschäftsbereichen, konstatierte UBS-Experte Michael Leuchten in einer aktuellen Studie.

"Warum sollte man sich als Anleger um die Sparte Performance Materials Sorgen machen, wenn man sie aktuell praktisch umsonst bekommt", so der Experte. Das LCD-Geschäft der Darmstädter mache lediglich 9 Prozent des operativen Konzernergebnisses aus, dominiere momentan aber die Bewertung des kompletten Unternehmens.

Leuchten blieb bei seiner Kaufempfehlung und signalisiert mit seinem Kursziel von 115 Euro rund 48 Prozent Spielraum nach oben./ag/das

