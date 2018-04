Hannover - Die Industrie in der Euro-Zone erlebte dem Markit Institut zufolge im März einen Einbruch wie seit 2011 nicht mehr, so die Analysten der Nord LB.Der Einkaufsmanagerindex sei um 2,0 auf 56,6 Punkte gefallen. Am wenigsten habe es die Industrie in den Niederlanden, Deutschland und Österreich getroffen, am schlimmsten Frankreich und Irland. Das Statistische Bundesamt habe am Dienstag mitgeteilt, der deutsche Einzelhandel habe - entgegen der Experten-Erwartung - im Februar 0,7% weniger umgesetzt als im Vormonat und dies bereits zum dritten Mal in Folge. Allerdings sei die Kauflaune der Verbraucher immer noch sehr gut. Gründe hierfür seien reale Lohn- und Gehaltssteigerungen.

