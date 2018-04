Der Börsenstart des Musikstreaming-Dienstes Spotify wurde von gemischten Nachrichten überschattet. Vergleiche mit dem Anlegerliebling Netflix aber auch Schreckensszenarien gab es. Nun ist der erste Tag Vergangenheit. Was ist auf dem New Yorker Börsenparkett passiert? Die Spotify-Aktie schloss am ersten Handelstag 13 Prozent über dem Ausgabekurs von 132 Dollar, jedoch unter den ...

