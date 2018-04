Die Erholung an der Wall Street bringt keinen Rückenwind für Europas Handel. Vor den so wichtigen Inflationsdaten geht es weiter runter.

Der Dax ist zur Wochenmitte abgesackt. Europas Anleger ignorierten die deutliche Erholung an der Wall Street und verließen das Parkett in Scharen. Bereits in den ersten Handelsminuten des Mittwochs gab der Frankfurter Leitindex die 12.000-Punkte-Marke frei, um die die Börsianer gestern noch so sehr gerungen hatten. Schnell vergrößerte sich das Minus, zuletzt notierte der Deutsche Aktienindex mit 11.841 Punkten am Vormittag 1,2 Prozent schlechter. Das Pendant der Währungsunion, der Euro-Stoxx-50, gab mit 0,9 Prozent weniger stark nach und kam auf 3316 Zähler. Vor den wichtigen Inflationsdaten für den Euro-Raum halten sich die Anleger zurück.

Die Teuerungsrate steht deswegen so sehr im Fokus, weil sie maßgeblich ist für den Kurs der Europäischen Zentralbank. In den vergangenen drei Monaten war das Preisniveau im Vergleich zum jeweiligen Vorjahresmonat gefallen und hatte sich damit wieder deutlich vom Zielwert der EZB entfernt. Die Währungshüter sehen bei knapp unter zwei Prozent Jahresinflation Preisstabilität gewährleistet. Doch die Marke zu erreichen, damit tut sich die Notenbank schwer.

Um Inflation und Konjunktur nach der Euro-Krise anzutreiben, griff Präsident Mario Draghi und sein Rat tief in den Instrumentenkasten. Die Leitzinsen liegen auf dem Tiefststand von 0,0 Prozent, Banken zahlen einen Strafzins, wenn sie Geld bei der Zentralbank parken und die EZB kauft Anleihen im Billionenvolumen.

Die Stimmung unter den Aktieninvestoren war am gestrigen Dienstag gedrückt. Nicht nur der von US-Präsident Donald Trump angezettelte Handelsstreit mit China sorgte die Anleger. Im deutschen Leitindex Dax standen vor allem Bankaktien und Technologiewerte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...