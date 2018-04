Künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) haben sich in den letzten Jahren dank ihrer Stärken in Bereichen wie Datenanalyse, Trendvorhersage und Steuerung von virtuellen Assistenten und Robotern zu heißen Technologien entwickelt. IDC erwartet, dass die weltweiten Ausgaben für KI und ML zwischen 2017 und 2021 von 12 Milliarden US-Dollar auf 57,6 Milliarden US-Dollar steigen werden.



Doch es ist nicht das erste Mal, dass sich Unternehmen in KI verliebt haben. Bereits in den 70er Jahren waren viele Unternehmen und Investoren von KI-gesteuerten Anwendungen begeistert. Doch nach mehreren Rückschlägen zogen viele Behörden und Risikokapitalgeber ihre Finanzierung zurück, was zu einem so ...

