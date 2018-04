Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist mit leichten Abgaben in den Mittwochshandel gestartet. Der SMI kann damit nicht den starken US-Vorgaben folgen und eine Gegenbewegung zu den Vortagesverlusten einleiten. An der Wall Street hatten sich am Vorabend die Notierungen im späten Handel wieder erholt, auch wenn sich an der grundlegenden Unsicherheit und Nervosität nichts geändert habe, wie es im Handel heisst. Zurückgehalten wird der Leitindex hierzulande insbesondere durch Swiss Re und den Dividendenabschlag bei ABB.

Die Sorgen um den Handelsstreit USA-China waren zuvor offenbar wieder etwas in den Hintergrund getreten. Für Ablenkung hatte am Vortag das fulminante Börsendebüt des schwedischen Musik-Streaming-Dienstes Spotify an der US-Börse gesorgt. Auch starke US-Autoabsatzzahlen stützten die etwas optimistischere Stimmung. Neue Zahlen zur US-Wirtschaft werden am Nachmittag erwartet. Unter den zur Veröffentlichung anstehenden Daten befinden sich der ADP-Bericht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...