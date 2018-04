flatex Morning-news DAX update

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte schlossen am Mittwoch mit gemischten Vorzeichen. Während der Hang Seng aus Hongkong, sowie der südkoreanische Kospi und der STI aus Singapur Verluste zu verbuchen hatten, konnte sich der japanische Nikkei225 mit einem leichten Plus von 0,13 Prozent bei 21.319,55 Punkten im grünen Bereich halten. Anders sah dies bei den US-Futures aus. Nach den neuerlichen Strafzöllen auf rund 1.300 chinesische Produkte seitens der USA, tauchten die US-Futures durchweg tiefer in den roten Bereich ab. Der Xetra-DAX eröffnete am Morgen mit 12.000,47 Punkten.

Zur Charttechnik: Der erste Handelstag nach Ostern brachte dem Deutschen Aktienindex Kursverluste ein. Der DAX schloss mit einem Minus von 0,78 Prozent bei 12.002,45 Punkten. Ausgehend von seinem Verlaufstief vom 26. März 2018 bei 11.726,62 Punkten bis zum jüngsten Zwischenhoch vom 29. März 2018 bei 12.151,31 Punkten, könnten die nächsten Auf- und Abwärtssequenzen näher zu identifizieren sein. Demnach lägen die Widerstände bei 12.051/12.151/12.251/12.313 und 12.414 Punkten. Die Unterstützungen kämen bei den Marken von 11.989/11.939/11.889/11.827 und 11.726 Punkten in Betracht.

