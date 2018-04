Wien - Gestern kam es an der NYSE zum viel beachteten Börsendebüt des Musik-Streamingdienst Spotify (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Der Konzern habe ein sogenanntes Direct Listing durchgeführt, bei dem bestehende Aktien an die Börse gebracht würden, ohne dass vorher ein Ausgabekurs festgelegt werde.

