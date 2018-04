Frankfurt - In der Währungsunion richten sich die Blicke auf die Schnellschätzungen der Gesamt- und Kerninflationsraten, so die Analysten der Helaba.Letztere habe nach Ansicht der Analysten in den letzten Jahren an Gewicht gewonnen, denn die Argumentation der Europäischen Zentralbank habe sich auf die mittelfristige Zielerreichung konzentriert, sodass stark schwankende Energie- und Nahrungsmittelpreise, keinen wesentlichen Einfluss auf die Inflationsperspektiven der Notenbanker gehabt hätten. Die um diese Komponenten bereinigte Kerninflation bilde den allgemeinen Teuerungstrend besser ab und hier habe sich zuletzt ein noch immer schwacher Preisauftrieb gezeigt.

