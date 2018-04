Mit seinem Einstieg als Investor will der Hedgefonds Elliott den Autobauer Hyundai zum Erfolg bringen. Reformen seien jedoch dringend nötig.

Der US-Hedgefonds Elliott will mit einer milliardenschweren Beteiligung den Umbau bei dem südkoreanischen Autokonzern Hyundai Motor Group antreiben. Der aktivistische Investor legte am Mittwoch offen, Aktien an den zu der Gruppe gehörenden Gesellschaften Hyundai Mobis, Hyundai Motor sowie Kia Motors im Wert von mehr als einer Milliarde Dollar zu halten.

Zugleich drängte der Finanzinvestor zu schnelleren Reformen und forderte die Gruppe auf, einen genauen Plan vorzulegen, wie Hyundai ...

Den vollständigen Artikel lesen ...