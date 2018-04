Bonn - Die Veränderungen an den Devisenmärkten hielten sich gestern erneut in Grenzen, berichten die Analysten von Postbank Research. Gegenüber dem US-Dollar habe der Euro im Vergleich zum Montag zwar 0,3% auf 1,2274 US verloren, sich damit aber weiterhin innerhalb einer engen Range bewegt, die sich seit Mitte Januar herausgebildet habe.

