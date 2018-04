Der Aktienhandel an der Wiener Börse hat sich im ersten Quartal deutlich belebt, die Umsätze legten gegenüber den ersten drei Monaten 2017 um 15 Prozent auf 19,13 Mrd. Euro zu. Der Leitindex ATX hat seit Jahresbeginn um 0,25 Prozent zugelegt und hielt per 29. März 2018 bei 3.428,53 Punkten, wie die Börse am Mittwoch mitteilte.Starke ...

