Die Baader Bank hat Swiss Re mit Blick auf die anhaltende Diskussion um einen Einstieg von Softbank sowie eine Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Franken belassen. Die wichtigste Nachricht sei, dass es immer noch keine Einigung gebe, obwohl die Beteiligung des japanischen Technologiekonzerns am Schweizer Rückversicherer maximal 10 Prozent erreichen solle, schrieb Analyst Daniel Bischof in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gewinnmitnahmen bei der Swiss-Re-Aktie sollten zum Einstieg genutzt werden./gl/ajx Datum der Analyse: 04.04.2018

ISIN: CH0126881561