FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 04.04.2018 - 11.00 am



- BERENBERG RAISES NEXT FIFTEEN COMMUNIC. PRICE TARGET TO 560 (500) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES VODAFONE TO 'BUY' (NEUTRAL) - CREDIT SUISSE CUTS INMARSAT PRICE TARGET TO 610 (810) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES PHOENIX GROUP PRICE TARGET TO 827 (800) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN INITIATES BODYCOTE PLC WITH 'NEUTRAL' - TARGET 900 PENCE - GOLDMAN INITIATES RENISHAW WITH 'BUY' - TARGET 5500 PENCE - GOLDMAN INITIATES VESUVIUS WITH 'NEUTRAL' - TARGET 650 PENCE - RBC CAPITAL CUTS BOOHOO PRICE TARGET TO 125 (160) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RPT/JPMORGAN CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 550 (570) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RPT/RBC CAPITAL RAISES GLENCORE TO 'TOP PICK' (OUTPERFORM)



