Die Inflation in der Euro-Zone ist im März auf 1,4 Prozent gestiegen. Damit liegt sie noch weit unter der Zielmarke der EZB.

Trotz massiver Geldspritzen der EZB ist die Inflation in der Euro-Zone im März dieses Jahres nur leicht gestiegen. Die Teuerungsrate stieg im vergangenen Monat auf 1,4 Prozent nach 1,1 Prozent im Februar 2018, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten mit einem leichten Anstieg gerechnet.

Die Preise für Lebensmittel, Alkohol und Tabak hatten im März die höchste jährliche Rate. (2,2 Prozent gegenüber ein Prozent im Februar), gefolgt von Energie.

Damit ist der Preisdruck trotz der lockeren Geldpolitik der EZB weiterhin geringer als es den Notenbankern lieb wäre. Die Inflation noch weit von der EZB-Zielmarke von knapp unter zwei Prozent entfernt. Im Januar waren es noch 1,3 Prozent, im Dezember des vergangenen Jahres noch 1,4 Prozent.

