SEATTLE (Dow Jones)--Die indische Fluggesellschaft Jet Airways plant den Kauf von 75 Boeing 737. Zum Listenpreis läge der Auftragswert bei etwa 9 Milliarden US-Dollar, obgleich die Fluglinien bei Großaufträgen üblicherweise hohe Nachlässe erhalten. Jet Airways will damit die Expansion voranbringen, zu der von der indischen Regierung gedrängt wurde, um die Verbindungen in dem Land zu verbessern. Mit der Flottenerweiterung könnte Jet Airways zudem das Schrumpfen des Marktanteils im schnellstwachsenden Flugmarkt der Welt aufhalten. Die Aktie legt in Mumbai 1,8 Prozent zu.

April 04, 2018 04:58 ET (08:58 GMT)

