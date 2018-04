Ob Kaufkraftverlust, verfehlen eines Investitionsziels oder auch der Verlust emotionalen Kapitals - Anlegern begegnen bei der Kapitalanlage höchst vielfältige Risiken. Wie Privatanleger damit umgehen können.

Investmentstrategie? Portfoliomanagement? Risiko-Exposure? Für viele Privatanleger sind all dies heute leider noch immer Fremdworte. Das macht sich bereits im Umfang vermeintlich sicherer Komponenten im Asset-Mix bemerkbar. Der Aktienboom ist an vielen Sparern vorbeigezogen. Im Gegenteil: Gerade deutsche Privatanleger sind oft derart stark in liquiden Mitteln und Staatsanleihen investiert, als sei das Niedrigzinsumfeld nur ein Phantom. Doch auch dieser augenscheinlich sichere Ansatz geht nicht ohne Risiken einher. Natürlich fällt der Kaufkraftverlust heute relativ gering aus. Dennoch liegt das Zinsniveau bei kurz- und mittelfristigen Anlagen deutlich unter der Inflationsrate. Der Portfoliowert schmilzt insofern - wenn auch langsam - zusammen.

Ohne Risiko sind Investitionsziele nur schwer erreichbar

Natürlich gehören sichere Komponenten in jedes Portfolio. Um ein Investitionsziel sicherzustellen, braucht es aber auch riskantere Positionen. Üblicherweise erhöhen beispielsweise institutionelle Investoren bei steigendem Depotwert die Risikoposition immer weiter, bei einem sinkenden Depotwert tritt der entgegengesetzte Fall ein. Im Extrem können alle Gewinne verloren gehen oder die Risikoposition auf null fallen.

Allerdings dürfte eine solche Strategie für Privatanleger nur schwer durchzuhalten sein, schließlich wiegen Verluste emotional ...

Den vollständigen Artikel lesen ...