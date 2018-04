Der Markt für Luxus-Elektrofahrzeuge wird voraussichtlich von aktuell 130.000 auf 1,8 Millionen Fahrzeuge im Jahr 2025 anwachsen - bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 28,3 Prozent. Das ist eines der Ergebnisse der Studie "Future Trends in Luxury Electric Vehicle Market in North America and Europe, 2016-2025", die die Unternehmensberatung Frost & Sullivan unternommen hat. Plug-in Hybrid-Elektrofahrzeuge (PHEV) sollen demnach mit 59,8 Prozent den größten Anteil innerhalb dieser Entwicklung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...