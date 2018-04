Die Liste der chinesischen Produkte, die die US-Regierung von Donald Trump für weitere Zölle nach Section 301 in Betracht zieht, umfasst keine Wechselrichter, Solarzellen- und Solarmodule sowie Lithium-Ionen-Batterien, die in Elektrofahrzeugen oder gemeinsam mit Photovoltaik-Anlagen eingesetzt werden.Bei Präsident Donald Trump kann sich die Erneuerbaren-Branche in den USA nie sicher sein, welche Schläge noch kommen. Einige der Entscheidungen der US-Regierung zur Unterstützung von Kohle und Kernkraft können am Rande etwas mit Erneuerbaren zu tun haben, doch die Handelsaktivitäten mit Importzöllen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...