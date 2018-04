TAA-Derivate sind Vorprodukte für die Herstellung von Lichtstabilisatoren auf Basis von sterisch gehinderten Aminen (HALS). Diese schützen und stabilisieren als Additive in niedriger Konzentration Polymere gegen die Zersetzung durch Licht, Sauerstoff und Wärme. Sie können so die Lebensdauer von Kunststoffen um das bis zu Zehnfache erhöhen. HALS kommen in vielen Produkten der Automobil- und Baubranche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...