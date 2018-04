Die Schweizer Großbank UBS hat Swiss Re mit Blick auf die anhaltende Diskussion um einen Einstieg von Softbank sowie eine Investorenveranstaltung auf "Sell" mit einem Kursziel von 88 Franken belassen. Dass der Schweizer Rückversicherer von einer maximal zehnprozentigen Beteiligung des japanischen Technologiekonzerns ausgehe, könnte am Markt als Enttäuschung aufgenommen werden, schrieb Analyst Jonny Urwin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er verwies auf die zuvor in Berichten kolportierte Beteiligung von 25 Prozent. Die Strategieaussagen der Schweizer enthielten derweil auf den ersten Blick keine größeren Änderungen./gl/ajx Datum der Analyse: 04.04.2018

AFA0039 2018-04-04/11:34

ISIN: CH0126881561