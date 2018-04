Hannover - Aufgrund des Osterfestes entfielen mit dem Karfreitag und dem Ostermontag jüngst zwei Handelstage, sodass sich nicht zuletzt deshalb auch die Aktivitäten am Primärmarkt verhalten präsentierten, so Frederik Kunze von der Nord LB.Den Start in das zweite Quartal 2018 markiere der französische Emittent CFF mit einem Covered Bond (ISIN FR0013328218) über EUR 1,5 Mrd. Es handle sich dabei um die zweite Benchmarkanleihe von CFF in diesem Jahr. Der Reoffer-Spread der Transaktion mit fünfjähriger Laufzeit sei auf ms -8 Bp festgesetzt worden, nachdem die Vermarktungsphase mit ms -5 Bp area aufgenommen worden sei. Die Bid-to-Cover-Ratio habe bei 1,5 gelegen. Der Sekundärmarkt habe sich in den vergangenen Handelstagen erneut durch eine hohe Beharrlichkeit ausgezeichnet, sodass - wenn überhaupt - nur minimale Spreadausweitungen zu verzeichnen gewesen seien.

