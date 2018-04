Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Rheinmetall anlässlich eines möglichen weiteren Großkunden für den Transport-Radpanzer "Boxer" von 112 auf 116 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Auch wenn der Deal noch nicht bestätigt sei, sei das wiederentfachte Kaufinteresse des britischen Verteidigungsministeriums am "Boxer" eine positive Nachricht für den Rüstungskonzern, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/ajx Datum der Analyse: 04.04.2018

