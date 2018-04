DGAP-DD: Nordex SE deutsch Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 04.04.2018 / 11:56 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Name und momentum-capital Vermögensverwaltungsgesellschaft Rechtsform: mbH 2. Grund der Meldung a) Position / Status Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Jan Nachname(n): Klatten Position: Aufsichtsrat b) Erstmeldung 3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Nordex SE b) LEI 529900HVDYCUWVD0OE76 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung Art: Aktie ISIN: DE000A0D6554 b) Art des Geschäfts Kauf c) Preis(e) und Volumen Preis(e) Volumen 7,246 EUR 18557,006 EUR 7,246 EUR 2594,068 EUR 7,244 EUR 3955,224 EUR 7,21 EUR 4232,27 EUR 7,21 EUR 14845,39 EUR 7,21 EUR 14845,39 EUR 7,21 EUR 2573,97 EUR 7,208 EUR 2573,256 EUR 7,206 EUR 5490,972 EUR 7,204 EUR 6173,828 EUR 7,202 EUR 2916,81 EUR 7,21 EUR 19993,33 EUR 7,2 EUR 14011,2 EUR 7,2 EUR 720 EUR 7,2 EUR 2707,2 EUR 7,2 EUR 1900,8 EUR 7,2 EUR 48650,4 EUR 7,198 EUR 4009,286 EUR 7,164 EUR 2392,776 EUR 7,164 EUR 3567,672 EUR 7,164 EUR 19314,144 EUR 7,16 EUR 2391,44 EUR 7,128 EUR 185,328 EUR 7,128 EUR 6942,672 EUR 7,108 EUR 5672,184 EUR 7,108 EUR 3596,648 EUR 7,084 EUR 4625,852 EUR 7,082 EUR 17032,21 EUR 7,082 EUR 991,48 EUR 7,082 EUR 3916,346 EUR 7,1 EUR 6645,6 EUR 7,1 EUR 837,8 EUR 7,1 EUR 560,9 EUR 7,1 EUR 1427,1 EUR 7,1 EUR 4629,2 EUR 7,098 EUR 2512,692 EUR 7,1 EUR 5552,2 EUR 7,1 EUR 5495,4 EUR 7,1 EUR 5495,4 EUR 7,1 EUR 1618,8 EUR 7,1 EUR 1618,8 EUR 7,1 EUR 4622,1 EUR 7,1 EUR 312,4 EUR 7,098 EUR 7672,938 EUR 7,088 EUR 2608,384 EUR 7,088 EUR 1842,88 EUR 7,088 EUR 2842,288 EUR 7,088 EUR 1063,2 EUR 7,088 EUR 1049,024 EUR 7,088 EUR 35,44 EUR 7,088 EUR 1049,024 EUR 7,088 EUR 4458,352 EUR 7,088 EUR 4472,528 EUR 7,088 EUR 4458,352 EUR 7,086 EUR 2820,228 EUR 7,084 EUR 2805,264 EUR 7,082 EUR 2797,39 EUR 7,08 EUR 2442,6 EUR 7,074 EUR 4619,322 EUR 7,092 EUR 2687,868 EUR 7,092 EUR 2843,892 EUR 7,088 EUR 25970,432 EUR 7,068 EUR 7068 EUR 7,068 EUR 7068 EUR 7,068 EUR 7068 EUR 7,068 EUR 332,196 EUR 7,068 EUR 261,516 EUR 7,068 EUR 1364,124 EUR 7,066 EUR 5108,718 EUR 7,06 EUR 7060 EUR 7,06 EUR 1807,36 EUR 7,06 EUR 7709,52 EUR 7,06 EUR 4603,12 EUR 7,06 EUR 7060 EUR 7,06 EUR 5958,64 EUR 7,06 EUR 8161,36 EUR 7,06 EUR 14120 EUR 7,06 EUR 3586,48 EUR 7,06 EUR 218,86 EUR 7,06 EUR 3155,82 EUR 7,056 EUR 98,784 EUR 7,05 EUR 7050 EUR 7,05 EUR 4194,75 EUR 7,05 EUR 2855,25 EUR 7,05 EUR 6119,4 EUR 7,05 EUR 930,6 EUR 7,05 EUR 930,6 EUR 7,05 EUR 4596,6 EUR 7,05 EUR 6894,9 EUR 7,05 EUR 4286,4 EUR 7,05 EUR 4286,4 EUR 7,05 EUR 1692 EUR 7,048 EUR 5511,536 EUR d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen 7,1263 EUR 502405,8840 EUR e) Datum des Geschäfts 2018-03-28; UTC+2 f) Ort des Geschäfts Name: Xetra MIC: XETR 04.04.2018 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Nordex SE Erich-Schlesinger-Straße 50 18059 Rostock Deutschland Internet: www.nordex-online.com Ende der Mitteilung DGAP News-Service 41705 04.04.2018

