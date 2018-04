Disneyland-Tickets werden zu teuer? Keine Sorge - wir haben die Börse, die in den letzten zwei Monaten scheinbar ihre eigene Vielfalt an achterbahnähnlichen Kursrückgängen und Sprüngen angeboten hat.



OK, vielleicht ist das ein wenig scherzhaft, aber die Volatilität seit Februar in den wichtigsten Börsenindizes - dem legendären Dow Jones Industrial Average und dem breit angelegten S&P 500 - ist für die Investoren sicherlich beunruhigend. Bis Dienstag, den 27. März, hatte der Dow vier seiner neun größten eintägigen Verluste in innerhalb von zwei Monaten. Das schließt einen Verlust von 1.175 Punkten am 5. Februar ein und kennzeichnet den größten eintägigen Kursverlust in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...