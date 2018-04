Köln - Die Digitalisierung schreitet voran und verändert insbesondere die Wirtschaftswelt so rapide wie nie zuvor: Ablesbar ist das zum Beispiel an der rasanten Entwicklung der Robotik oder dem veränderten Verhalten der Verbraucher durch Internetnutzung und Smartphones, so die Experten von AXA Investment Managers.

Den vollständigen Artikel lesen ...