Hackensack, New Jersey (ots/PRNewswire) - Mit der erweiterten LU600 HEVC Produkt Suite für mobile Übertragungen hebt LiveU sein 4K HEVC Produktangebot auf eine neue Ebene. Tausende von LiveUs LU600 HEVC Units sind bereits weltweit im Einsatz, was die Unit als beste Mobilfunk-Bonding-Lösung auf dem Markt auszeichnet. Die Produkt Suite beinhaltet jetzt auch 4K-SDI Angebote und eingebaute Funktionen für globales Roaming.



"Die Reaktionen in der Branche auf unsere LU600 HEVC Lösung sind überwältigend. Kunden in aller Welt haben uns von der außerordentlich hohen Qualität ihrer HEVC Live-Videoberichterstattung erzählt, womit sie traditionelle Übertragungsmethoden komplett ersetzen können", sagt Samuel Wasserman, CEO und Mitgründer von LiveU. "Unsere HEVC Lösung wurde bereits erfolgreich bei den letzten Olympischen Winterspielen genutzt. Nun blicken wir voller Erwartung auf die anstehende FIFA FußballweltmeisterschaftTM in Russland."



4K-SDI Lösung



LiveU macht seine professionelle HEVC 4K-SDI Karte als ein zusätzliches 4K Produktangebot innerhalb der LU600 Suite verfügbar und bietet damit die ultimative Videoperformance in puncto Livestreaming für Sportveranstaltungen und andere Live-Events sowie für die internationale Nachrichtenberichterstattung. Die LU600 4K-SDI Lösung ermöglicht professionelles 4Kp50/60 Streaming für qualitative hochwertigste Produktionen, wobei auch VR- und 360 Grad-Anwendungen unterstützt werden. Mit ihren 12G-SDI und 4x3G-SDI Schnittstellen erlaubt die Lösung ein Upgrade der bestehenden LU600.



Eingebautes Global Roaming



Die LU600 bietet nun eine vollintegrierte, hybride Roaming-Lösung zur einfachen Anwendung im lokalen und globalen Raum. Durch die neuen, mit Roaming SIM-Karten ausgestatteten Dual-SIM Modems wird jede LU600 zu einer lokalen und globalen Unit aufgewertet, ohne dass vorhandene SIM-Karten ausgetauscht oder spezielle SIM-Karten in über 100 Ländern weltweit angeschafft werden müssen. Die LiveU Units sind sofort für den Roaming-Einsatz bereit.



LiveUs umfassende Roaming-Lösung kombiniert drei zentrale Bausteine: Dual-SIMs, globale Modems und Roaming-Software. Zu den Vorzügen zählen:



- Unkompliziertes SIM-Management, entweder über das User Interface der Unit oder ferngesteuert über LiveU Central, die einheitliche Management-Plattform von LiveU - Per-SIM oder globale SIM-Aktivierung - einzelne oder sämtliche SIMs können auf Knopfdruck auf Roaming umgestellt werden - Optimierte Roaming-Paarung (ORP), die den verschiedenen Modems verschiedene Betreiber in den jeweiligen Ländern zuweist, um die maximal verfügbare Bandbreite und optimale Ausnutzung zu erreichen - Globale LTE-Advanced Abdeckung mit einem einzigen, in die LU600 integrierten Mobilfunk-Modem



"Unsere neue, eingebaute Roaming-Lösung ist bereits angefragt für die Berichterstattung von großen internationalen Sport- und Gesellschaftsereignissen wie der FIFA Fußballweltmeisterschaft und der Royalen Hochzeit", ergänzt Wasserman. "Wir hören nie damit auf, Innovationen voranzutreiben. Unsere jüngsten Produkterweiterungen bieten komplett neue und spannende Möglichkeiten für die Live-Berichterstattung im Nachrichten-, Sport- und Unterhaltungsbereich."



Zu den wichtigsten Neuerungen der LU600 HEVC Produkt Suite gehört weiterhin auch eine "Video Return"-Funktion, die sich an professionelle Broadcaster richtet. Dank dieser Funktion können Kamerateams direkt vor Ort sehen, welches Video-Signal aktuell live gesendet wird, und außerdem Echtzeit-Informationen während der Live-Sendung erhalten.



LiveU präsentiert seine komplette Palette von IP-basierten Live-Video Uplink-Diensten und Streaming-Lösungen bei der NAB Show in Las Vegas, vom 9. bis 12. April 2018 in der Central Hall am Stand C2617. Im Rahmen der Messe hostet LiveU ein exklusives Live-Studio in Zusammenarbeit mit dem Gadget Professor Don Baine, der LIVE von der Show berichten wird.



Zudem wird LiveU die LiveU Solo und die Solo Cloud Graphics im Facebook Live Pavilion (South Hall Upper) vorführen. Während der Messe wird LiveU jeden Tag Live-Content auf seiner Facebook Page posten: www.facebook.com/LiveU.fans.



Darüber hinaus wird LiveU in verschiedenen Konferenzsessions prominent bei der NAB vertreten sein:



- "Reinventing Content Management & Distribution to Work for the Newsroom" - ein Gespräch mit CBS News Director of Operations Mel Olinksky und LiveU COO Avi Cohen - 16:30 Uhr Ortszeit am Monday, dem 9. April - Destination Next Theater in der South Upper Hall - "Mobile Live Streaming: How'd they do that?" - präsentiert von LiveU Produktmanager Chris Perry - 11:00 Uhr Ortszeit am Mittwoch, dem 11. April auf der Post | Production Campus Bühne in der South Lower Hall - "Best Practices For Live Streaming Across Facebook, Periscope and YouTube" - mit dem LiveU Engineering VP Dan Pisarski als Panelteilnehmer - 15:30 Uhr Ortszeit am Mittwoch, dem 11. April im Westgate Hotel, Westgate Pavilion 2



Über LiveU



LiveU treibt die Live-Video-Revolution aktiv voran: Der Pionier auf dem Gebiet des Livestreamings ermöglicht professionelle Live-Videoübertragungen ins TV, Internet und Social Web. Lassen Sie Ihr Publikum mit hochwertigen, stabilen Live-Videos an Ereignissen in aller Welt teilhaben: Mit unserer patentierten Bonding- und Videotransport-Technologie gehen Sie überall live auf Sendung. LiveU gewährleistet eine konsistente Bandbreite und eine zuverlässige Verbindung, um hochwertige Live-Übertragungen IP-basiert zu erstellen, zu managen und zu verbreiten. Unsere umfassende Produktpalette setzt branchenweit Maßstäbe für die Live-Videoproduktion. Von mobilen Rucksack- und Smartphone-Anwendungen, über hybride Satellit-/Mobilfunk-Lösungen bis hin zu Broadcast-Units mit externen Antennen bietet LiveU das komplettes Spektrum für die Live-Videoberichterstattung an jedem Ort und zu jeder Zeit. Darüber hinaus stellt LiveU umfangreiche cloud-basierte Videomanagement- und Distributionslösungen bereit. Mit mehr als 2.000 Kunden in über 80 Ländern hat sich die LiveU Technologie als Lösung erster Wahl für globale Rundfunkanstalten, Online-Medien, Nachrichten-Agenturen und Soziale Netzwerke durchgesetzt. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.liveu.tv oder folgen Sie uns auf Twitter (https://twitter.com/liveu), Facebook (https://www.facebook.com/LiveU.Fans/), YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCUDUiLP-SOki5SB4xN5iXCg), LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/liveu) und Instagram (https://www.instagram.com/liveutv/).



