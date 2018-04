Hannover - In der sehr kurzen Handelswoche seit unserer letzten Ausgabe - inklusive Karfreitag und Ostermontag - gab es international nur wenige Taps und keine Benchmarktransaktionen, so Norman Rudschuck, CIIA, und Thomas Scholz von der Nord LB.Die Rentenbank habe einen 2027er Bond um EUR 50 Mio. aufstocken können und eine 2026er Laufzeit sei für EUR 75 Mio. erneut geöffnet worden. Auch die NRW-Bank habe in ihrer FRN NRWBK 01/26/23 zusätzliche EUR 200 Mio. eingesammelt. Zudem habe die Freie und Hansestadt Hamburg EUR 250 Mio. einen Bond (HAMBRG 0 02/12/21) über einen Tap aufgestockt. Zudem habe Niedersachsen gestern ein Konsortium für einen 2028er Tap (EUR 500 Mio., no-grow) mandatiert. Die Analysten der Nord LB rechnen mit sehr zeitnaher Preisung im Laufe des Mittwochs.

Den vollständigen Artikel lesen ...