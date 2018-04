Basel - Ab sofort steht die neue Medgate App für Android und iOS kostenlos zur Verfügung. Sie bietet allen Patienten von Medgate einen schnellen und sicheren Zugang zu medizinischer Betreuung. Die App-Nutzer können innert kürzester Zeit einen Termin für eine telemedizinische Arztkonsultation bis zu 48 Stunden im Voraus vereinbaren. Dabei haben sie die Wahl: sie können per Telefon oder neu auch über Video mit dem Arzt sprechen.

Seit über 18 Jahren bietet Medgate rund um die Uhr ärztlichen Rat über die Distanz - sei dies per Telefon, über eine Videoverbindung aus der Apotheke oder per Internet. Dank der neuen Medgate App können sich Patienten ab sofort auch direkt über ihr Smartphone von einem Arzt per Video behandeln lassen. Ganz egal, ob sie gerade zuhause, unterwegs oder in den Ferien sind.

Den Termin für die Konsultation vereinbaren sie in wenigen Schritten direkt über die App. Dabei werden die Symptome angegeben und die Sprache für die Konsultation sowie ein passender Zeitpunkt für die Videokonsultation oder den Rückruf gewählt. Auch Fotos oder kurze Ton- und Videoaufnahmen können gesichert hochgeladen werden. Zum vereinbarten Zeitpunkt kontaktiert ...

