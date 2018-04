marktEINBLICKE um 12: Chinesisch-amerikanischer Handelsstreit drückt auf die Stimmung, Nordex interessiert dies wenig

Es ist wieder einmal das leidige Thema Handelsstreit, das die Marktstimmung am deutschen Aktienmarkt belastet. Am Mittwochmittag geht es für den DAX um mehr als 1 Prozent in die Tiefe. Damit entfernt sich das wichtigste deutsche Börsenbarometer deutlich von der psychologisch wichtigen 12.000-Punkte-Marke.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -1,3% 11.850

MDAX -0,7% 25.160

TecDAX -1,1% 2.438

SDAX -0,8% 11.776

Euro Stoxx 50 -0,9% 3.316

Die Topwerte im DAX sind Merck (WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905), Beiersdorf (WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000) und Henkel (WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432). Wenig verwunderlich, dass sich angesichts des schwachen Gesamtmarktumfelds die eher defensiven Werte gut behaupten können. Der negativen Stimmung trotzt heute auch die Nordex-Aktie (WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554). Das Papier legt dank neuer Aufträge für den Windturbinenhersteller deutlich zu. Auch Facebook (WKN: A1JWVX / ISIN: US30303M1027) und der Datenskandal bleiben ein wichtiges Thema.

Den vollständigen Artikel lesen ...