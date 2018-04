Nürnberg (ots) -



Auch zum Start in den April 2018 bleibt NORMA seiner seit vielen Jahren erfolgreichen Strategie treu: Mit der neuesten großen Preissenkungsaktion, die den NORMA-Kunden ab heute am Mittwoch nach Ostern sofort wieder zusätzliche Einkaufsvorteile bringt. Diesmal haben die NORMA-Filialen vor allem bei Produkten wie Landfein, Original Irische Butter, 250 g (neuer Dauerniedrigpreis 1,89 EUR/zuvor 2,15 EUR) oder Käseaufschnitt (die 250 g-Packung jetzt nur noch 1,39 EUR/gesenkt von 1,59 EUR) den Rotstift angesetzt. Wie immer gelten auch diese neuen Preise für alle NORMA-Kunden dauerhaft. Aus der NORMA-Unternehmenszentrale heißt es dazu: "In unseren Filialen finden die Kunden rund um das Jahr alles was man zum Leben braucht in bester Qualität und zu vorteilhaften Dauerniedrigpreisen - und wann immer das möglich ist werden wir auch diese Preise noch einmal reduzieren."



DIE AKTUELLEN APRIL-PREISSENKUNGEN BEI NORMA IM ÜBERBLICK:



Landfein, Original Irische Butter, 250-g Packung, Jetzt: 1,89 EUR Vorher: 2,15 EUR



Leckerrom, Genussländer, 200-g Packung, Jetzt: 1,69 EUR Vorher: 1,85 EUR



Leckerrom, Gouda jung Scheiben, 400-g Packung, Jetzt: 1,99 EUR Bislang: 2,29 EUR



Leckerrom, Käseaufschnitt, 250-g Packung, Jetzt: 1,39 EUR Bislang: 1,59 EUR



Leckerrom, Maasdamer, 300-g Packung, Jetzt: 1,69 EUR Bislang: 1,89 EUR



Leckerrom, Schnittkäse, 400-g Packung, Jetzt: 1,99 EUR Bislang: 2,29 EUR



Leckerrom, Emmentaler am Stück, 400-g Packung, Jetzt: 2,49 EUR Bislang: 2,69 EUR



Leckerrom, Emmentaler gerieben, 200-g Packung, Jetzt: 1,35 EUR Bislang: 1,45 EUR



Leckerrom, Gratinkäse/leicht, 200-g Packung, Jetzt: 1,35 EUR Bislang: 1,45 EUR



Leckerrom, Schmelzkäse-Scheiben, 250-g Packung, Jetzt: 0,99 EUR Bislang: 1,15 EUR



WEITERE PREISSENKUNGEN IN DEN NORMA-FILIALEN JE NACH REGIONALER VERFÜGBARKEIT.



Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit über 1.450 Filialen am Markt. Im Online-Shop NORMA24.de finden die Kunden neben attraktiven Nonfood-Warenwelten mit über 20.000 Artikeln z. B. auch Top-Weine, die günstigsten Nah- und Fernreisen oder aktuelle Produkte zur Telekommunikation.



