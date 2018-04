Beim Autobauer Opel übernimmt die Juristin Anke Felder ab Mai den Posten der Arbeitsdirektorin. Zuvor war sie bei der Gea Group tätig.

Die Juristin Anke Felder wird neue Arbeitsdirektorin beim kriselnden Autobauer Opel. Der Aufsichtsrat ernannte die Managerin zur neuen Geschäftsführerin Personal und zur Arbeitsdirektorin, wie Opel am Dienstag in Rüsselsheim mitteilte. Felder tritt am 1. Mai die Nachfolge ...

