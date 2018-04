Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Salzburg (pts021/04.04.2018/12:00) - Eine der wichtigsten Adressen für postgraduale Weiterbildung in Österreich lädt zum Open House: die University of Salzburg Business School (SMBS) begrüßt am 18. April 2018 ab 17 Uhr alle Interessenten, Studierenden und Absolventen im Herzen der Stadt Salzburg, in der Sigmund-Haffner-Gasse 18. Die Besucher können sich auf einen spannenden Impulsvortrag, umfassende Informationen über die angebotenen Managementprogramme und Universitätskurse und neue Kontakte freuen. Keynote "Megatrend Digitalisierung" Für die diesjährige Open House Veranstaltung der University of Salzburg Business School konnte Univ.-Prof. Dr. Thomas Steinmaurer, ICTS Center, als Redner gewonnen werden. Sein Vortrag "Megatrend Digitalisierung. Chancen und Risiken der aktuellen Transformationen" befasst sich mit den weitreichenden Veränderungen der Digitalisierung. Er wird auf eine Reihe ambivalenter Phänomene sowie auf ihren Einfluss auf Demokratie und Gesellschaft eingehen. Postgraduale Weiterbildung: Doktorat, MBA und Master-Programme an der SMBS Im Rahmen des Open House besteht natürlich auch die Möglichkeit, sich im persönlichen Gespräch über die vielfältigen Weiterbildungsmöglichkeiten zu informieren. Im Anschluss an das offizielle Programm klingt der Abend auf der schönen SMBS-Terrasse mit Blick auf das Festspielhaus aus - eine schöne Gelegenheit, bei einem Drink in entspannter Atmosphäre genauere Details über berufsbegleitende Doktorats-, MBA- und Master-Programme, Universitäts- und Zertifikatsprogramme zu erfahren Save the Date: Open House der SMBS Wann: 18.4.2018, 17 bis 20 Uhr Wo: Sigmund-Haffner-Gasse 18, 5020 Salzburg Voranmeldung bitte bei maria.marschall@smbs.at oder unter: https://www.smbs.at/events/open-house-dr-mba-master Weitere Informationen über die University of Salzburg Business School und die einzelnen Management Studiengänge unter: https://www.smbs.at/studium Über die SBMS University of Salzburg Business School Die SBMS University of Salzburg Business School im Herzen der Stand Salzburg ist spezialisiert auf postgraduale Management Ausbildungen und bietet als international renommierte Weiterbildungseinrichtung berufsbegleitende Doktorats-, MBA- und Master- Studiengänge für Führungskräfte an. (Ende) Aussender: SMBS-University of Salzburg Business School, GmbH Ansprechpartner: Mag. Beatrix Rumpl Tel.: +43 662 2222-0 E-Mail: beatrix.rumpl@smbs.at Website: www.smbs.at Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180404021

