Samstag, 7. April 2018, 19.30 Uhr, 3sat Erstausstrahlung



"Back to the Future" war das Motto des diesjährigen "imagetanz"-Festivals in Wien, das vom 2. bis 24. März 2018 stattfand. Seit 1989 präsentiert das "brut Wien", die Spielstätte für die internationale Theater- und Performanceszene, neue Formen der Choreografie und des zeitgenössischen Tanzes. Moderatorin Nina Sonnenberg hat sich für "Theater - Ein Fest!" am Samstag, 7. April 2018, 19.30 Uhr, in 3sat auf eine künstlerische Reise zwischen Vergangenheit und Zukunft begeben und mit Künstlern vor Ort gesprochen.



Beim "imagetanz" trifft sie auf das britische Performance-Duo "Lone Twin". In ihrem Stück "Last Act of Rebellion" beschäftigen sich Gary Winters und Gregg Whelan in Tanzduetten mit der eigenen Jugend und dem schmerzlichen Abschied davon.



In "iChoreography" entführen Magdalena Chowaniec und Valerie Oberleithner das Publikum in eine installative und partizipative Klinik, in der Internetsucht therapiert wird. So verdeutlichen die Performerinnen die Folgen der industriellen Ausbeutung von Jugendlichen durch den Missbrauch ihrer Kommunikationsbedürfnisse.



Die Gruppe "Hungry Sharks" lässt in ihrer jüngsten Produktion "the Sky above, the Mud below" die Hip-Hop-Tänzerin Farah Deen die Konzepte von Weiblichkeit und Religion hinterfragen. Die vor sieben Jahren gegründete österreichische Urban-Dance-Company wird von Valentin Alfery geleitet.



Außerdem besucht Nina Sonnenberg die Choreografin und Performerin Veza Fernández im Studio, wo sie Einblicke in den Entstehungsprozess ihres neuen Stückes gibt.



