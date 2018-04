FRANKFURT (Dow Jones)--Die Porsche Digital GmbH hat eine Minderheitsbeteiligung am israelischen Startup-Unternehmen Anagog erworben. Das 2010 gegründete Startup mit Sitz in Tel Aviv beschäftigt aktuell rund 30 Mitarbeiter und ist auf die Entwicklung Künstlicher Intelligenz (KI) im Mobilitätskontext spezialisiert, wie der Sportwagenbauer Porsche AG mitteilte. Die von Anagog programmierte und patentierte Software ermöglicht es, Kundenverhalten in bestimmten Situationen besser zu verstehen und zu antizipieren. Dadurch können beispielsweise intelligente Parkoptionen angeboten werden.

Die Porsche Digital GmbH ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Porsche AG und stellt das Kompetenzzentrum für Digitalisierung dar.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/jhe/bam

(END) Dow Jones Newswires

April 04, 2018 06:15 ET (10:15 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.